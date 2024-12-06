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10:15, 6 декабря 2024Россия

В Кремле оценили перспективу Хинштейна на новом посту

Песков ответил, будет ли работа Хинштейна временным кризисным управлением
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В Кремле оценили перспективу Александра Хинштейна на новом посту временно исполняющего обязанности главы Курской области, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова ответил, что не может предположить, будет ли работа Хинштейна временным кризисным управлением или он будет далее участвовать в выборах губернатора.

По словам Пескова, на сегодняшний момент сложно ответить на этот вопрос. «Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно, надолго», — обозначил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что назначение Хинштейна связано именно с необходимостью кризисного управления. Он охарактеризовал Хинштейна как человека энергичного и талантливого.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. Хинштейн сменил на посту губернатора Алексея Смирнова, который возглавлял регион рекордно короткий срок — всего 205 дней. Сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию.

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