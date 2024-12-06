МВД Грузии: у члена партии Саакашвили обнаружили тайник с оружием дома в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием дома у члена оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Дмитрия Чиковани. Об этом сообщили в МВД республики.

«В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику, а также карту памяти из специального тайника в квартире», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Саакашвили высказал мнение, что действующее правительство Грузии нелегитимно. Экс-президент страны призвал протестующих граждан республики направить свой напор на полицейских.

5 декабря стало известно, что в Грузии полиция задержала на митингах в Тбилиси 16 фигурантов уголовных дел. Им были предъявлены обвинения в том числе по статьям о нападении на сотрудника МВД, повреждении или уничтожении чужой вещи и организации, руководстве или участии в групповом насилии.