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19:08, 6 декабря 2024Бывший СССР

У члена партии Саакашвили обнаружили тайник с оружием дома в Тбилиси

МВД Грузии: у члена партии Саакашвили обнаружили тайник с оружием дома в Тбилиси
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

В Тбилиси сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием дома у члена оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Дмитрия Чиковани. Об этом сообщили в МВД республики.

«В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику, а также карту памяти из специального тайника в квартире», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Саакашвили высказал мнение, что действующее правительство Грузии нелегитимно. Экс-президент страны призвал протестующих граждан республики направить свой напор на полицейских.

5 декабря стало известно, что в Грузии полиция задержала на митингах в Тбилиси 16 фигурантов уголовных дел. Им были предъявлены обвинения в том числе по статьям о нападении на сотрудника МВД, повреждении или уничтожении чужой вещи и организации, руководстве или участии в групповом насилии.

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