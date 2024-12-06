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12:01, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов»

В парламенте Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пожелал европейским политикам таких же «мирных митингов» в их городах. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, некоторые европейские представители называют насилие миром. «Пусть у них такой мир будет каждый день в их же столицах», — сказал Папуашвили.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе раскрыл цель протестов в стране. По его мнению, в республике хотят устроить госпереворот. Он отметил, что митинги были частью сценария, подготовленного внешними силами.

5 декабря МВД Грузии сообщило, что на протестных акциях в Тбилиси задержали 16 фигурантов уголовных дел. До этого прошли обыски у грузинских оппозиционных партий. Представители правоохранительных органов обыскивали офисы «Единого национального движения» и «Коалиции за перемены».

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