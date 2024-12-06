Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:33, 6 декабря 2024Культура

В Москве открыли дело о наследстве Мадянова

Дело о наследстве актера Романа Мадянова открыли в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дело о наследстве актера Романа Мадянова открыли в Москве после того, как его не стало. Об этом сообщает РИА Новости.

Делу был присвоен номер. По словам юриста Дениса Корягина, родные и близкие артиста, которые претендуют на его наследство, в течение шести месяцев со дня трагедии должны подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. «В случае если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство», — сказал эксперт.

Ранее общественники движения «Зов народа» обратились в Министерство культуры с просьбой назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова.

Об уходе актера из жизни в возрасте 62 лет стало известно 25 сентября.

Роман Мадянов известен по ярким и запоминающимся ролям в сериалах и фильмах о Великой Отечественной войне, а также по образам отрицательных персонажей в драматических проектах. Он получил статус заслуженного артиста Российской Федерации и был четырехкратным лауреатом премии «Ника».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии поспорила с Лавровым из-за Украины и оконфузилась. Она не знает численности населения Европы

      В России начались проверки производителей масла из-за роста цен

      Известная актриса вновь обнажила грудь на премьере фильма

      Сразу два летевших за границу российских самолета сменили курс и сели в других местах

      Минздрав изменит порядок формирования больничных

      Россиян призвали не ждать традиционных новогодних скидок на машины

      НАСА и SpaceX в очередной раз перенесли отстыковку Dragon от МКС

      В Подмосковье захотели ввести новую выплату вместо одной льготы для участников СВО

      В ВСУ рассказали про причины высокого уровня дезертирства

      В Москве открыли дело о наследстве Мадянова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше