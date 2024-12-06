В Москве открыли дело о наследстве Мадянова

Дело о наследстве актера Романа Мадянова открыли в Москве

Дело о наследстве актера Романа Мадянова открыли в Москве после того, как его не стало. Об этом сообщает РИА Новости.

Делу был присвоен номер. По словам юриста Дениса Корягина, родные и близкие артиста, которые претендуют на его наследство, в течение шести месяцев со дня трагедии должны подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. «В случае если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство», — сказал эксперт.

Ранее общественники движения «Зов народа» обратились в Министерство культуры с просьбой назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова.

Об уходе актера из жизни в возрасте 62 лет стало известно 25 сентября.

Роман Мадянов известен по ярким и запоминающимся ролям в сериалах и фильмах о Великой Отечественной войне, а также по образам отрицательных персонажей в драматических проектах. Он получил статус заслуженного артиста Российской Федерации и был четырехкратным лауреатом премии «Ника».