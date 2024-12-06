В Раде высмеяли санкции Зеленского против Грузии

Дубинский: санкции Зеленского против Грузии сравнимы со стриптизером из торта

Санкции президента Украины Владимира Зеленского против властей Грузии демонстрируют полное отсутствие объективности и здравого смысла. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он сравнил введенные главой государства ограничения со «стриптизером из торта на мальчишник», который готов «сделать все, что попросят заказчики». «Президент-макдрайв для Госдепа США, которому нужно демонстрировать прокси-санкции», — отметил политик.

5 декабря Зеленский ввел санкции против грузинских властей. В санкционном списке оказались грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что Тбилиси не получало из Киева официальных сообщений о санкциях.