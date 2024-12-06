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12:52, 6 декабря 2024Экономика

В ЦБ не увидели путей решения ключевой проблемы экономики России

Советник главы ЦБ Тремасов: никаких изменений на рынке труда РФ не предвидится
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В настоящее время Центробанк (ЦБ) не видит никаких признаков стабилизации кризисной ситуации на российском рынке труда, в обозримом будущем для этого нет перспектив. Об этом заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что Россия входит в 2025 год с «очень жесткой» ситуацией на рынке труда. Пути решения этой проблемы, которая является одной из ключевых для отечественной экономики, пока не просматриваются. Более того, кадровый голод, по мнению Тремасова, продолжает усиливаться «от месяца к месяцу».

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В следующем году, добавил советник главы ЦБ, руководителям российских компаний будет труднее повышать зарплаты сотрудникам, чтобы удержать их в условиях высокой кадровой конкуренции. Этого не позволит сделать ухудшение их финансового положения. «В этом году прибыли по экономике в целом как минимум не вырастут, а я думаю, что даже немного снизятся», — посетовал Тремасов. С учетом этого решить проблему кадрового голода в среднесрочной перспективе вряд ли получится. «Не очень понятно, откуда они возьмутся, откуда возьмутся в экономике новые люди», — резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин счел сохранение нехватки рабочей силы в условиях минимальной безработицы одним из главных барьеров для развития российской экономики. В сложившихся условиях, как полагает замглавы администрации главы государства Максим Орешкин, массовая замена сотрудников роботами является прямым путем к преодолению острого кадрового голода, который за последнее время распространился на большинство ключевых отраслей.

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