В ВГТРК объяснили оскорбительный пост о Хинштейне

Замгендиректора ВГТРК Сабитов объяснил пост о Хинштейне хакерской атакой

Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов объяснил хакерской атакой оскорбительную публикацию о временно исполняющем обязанности (врио) губернатора Курской области Александре Хинштейне в Telegram-канале «Вести.Курск». Такую причину он назвал в беседе c Baza.

«К сожалению, фейки и взлом аккаунтов мошенники делают везде и повсюду. Меня "вскрывают" каждый день», — добавил замгендиректора ВГТРК.

Публикация с упоминанием Хинштейна в нецензурном контексте появилась в Telegram-канале «Вести.Курск» вечером в четверг, 5 декабря. Пост вскоре был удален, однако по сети разошелся его скриншот.

Незадолго до этого стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Как сообщили в Кремле, предыдущий руководитель региона Алексей Смирнов покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков.