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20:21, 6 декабря 2024Забота о себе

Врач перечислила продукты для хорошего сна

Терапевт Памела Тамбини посоветовала есть перед сном овсяную кашу и киви
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash

Терапевт Памела Тамбини рассказала, что некоторые продукты улучшают сон, так как содержат магний, триптофан и мелатонин. Продукты для хорошего сна врач перечислила в интервью GB News.

Доктор посоветовала перед сном пить молоко или съедать киви либо овсяную кашу. По ее словам, в молоке содержится триптофан, который помогает успокоиться и расслабиться, а в овсе есть мелатонин, сигнализирующий организму, что пора отдыхать.

«Употребление киви перед сном поможет лучше засыпать и увеличит продолжительность и качество сна благодаря содержанию серотонина и антиоксидантов», — добавила Тамбини.

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