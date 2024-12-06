Врач перечислила продукты для хорошего сна

Терапевт Памела Тамбини посоветовала есть перед сном овсяную кашу и киви

Терапевт Памела Тамбини рассказала, что некоторые продукты улучшают сон, так как содержат магний, триптофан и мелатонин. Продукты для хорошего сна врач перечислила в интервью GB News.

Доктор посоветовала перед сном пить молоко или съедать киви либо овсяную кашу. По ее словам, в молоке содержится триптофан, который помогает успокоиться и расслабиться, а в овсе есть мелатонин, сигнализирующий организму, что пора отдыхать.

«Употребление киви перед сном поможет лучше засыпать и увеличит продолжительность и качество сна благодаря содержанию серотонина и антиоксидантов», — добавила Тамбини.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала порядок действий при бессоннице. По ее словам, если проблемы со сном возникли недавно, наладить режим помогут простые средства, такие как отказ от кофеина во второй половине дня и соблюдение режима.