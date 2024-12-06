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02:01, 6 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила о смертельной опасности недосыпа

Эндокринолог Лебедева предупредила, что недосып приводит к депрессии и раку
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что при постоянном недосыпе человек вредит своему здоровью. О смертельной опасности нехватки сна врач предупредила в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, при нарушении сна уменьшается количество клеток, защищающих слизистые оболочки. Из-за этого происходят сбои в работе иммунитета, разрастается чужеродная микрофлора и разрушаются клетки эпителия.

Эти факторы могут приводить к синдрому дырявого кишечника, а также таким серьезным болезням, как гепатит, сахарный диабет первого типа, рак кишечника, миома, перечислила эндокринолог. Также, добавила она, недосып способен спровоцировать депрессию.

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Ранее Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу и для хорошего настроения. Также доктор рекомендовала добавить в рацион помидоры, гречку и чай: все эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон, так как содержат гамма-аминомасляную кислоту.

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