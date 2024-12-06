Врач предупредила россиян о тяжелых последствиях трещин заднего прохода

Трещины заднего прохода, или анальные трещины, могут приводить к серьезным осложнениям, рассказала колопроктолог, хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Анастасия Травникова. О них доктор предупредила в беседе с «Лентой.ру».

По словам хирурга, если вовремя не обратиться к проктологу и не начать лечение, болезнь может перейти в хроническую форму, и избавиться от трещины можно будет только хирургическим путем. В запущенных случаях на ее месте формируется плотный рубец и появляется сильная боль при каждом походе в туалет. Травникова подчеркнула, что при разрыве рубца может начаться сильное кровотечение — в этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

«Невылеченные трещины могут привести к воспалению толстого кишечника, а у мужчин еще и к простатиту. Кроме того, повышается риск рака анального канала и прямой кишки. Не надо стесняться, лучше обратиться к проктологу на острой стадии болезни, чем довести дело операции и тяжелых последствий», — подвела итог Травникова.

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