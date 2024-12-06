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05:00, 6 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила россиян о тяжелых последствиях трещин заднего прохода

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Трещины заднего прохода, или анальные трещины, могут приводить к серьезным осложнениям, рассказала колопроктолог, хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Анастасия Травникова. О них доктор предупредила в беседе с «Лентой.ру».

По словам хирурга, если вовремя не обратиться к проктологу и не начать лечение, болезнь может перейти в хроническую форму, и избавиться от трещины можно будет только хирургическим путем. В запущенных случаях на ее месте формируется плотный рубец и появляется сильная боль при каждом походе в туалет. Травникова подчеркнула, что при разрыве рубца может начаться сильное кровотечение — в этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

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«Невылеченные трещины могут привести к воспалению толстого кишечника, а у мужчин еще и к простатиту. Кроме того, повышается риск рака анального канала и прямой кишки. Не надо стесняться, лучше обратиться к проктологу на острой стадии болезни, чем довести дело операции и тяжелых последствий», — подвела итог Травникова.

Ранее сосудистый хирург Тамара Баркинхоева назвала неочевидные признаки проблем с сердцем. К ним она отнесла одышку, которая может возникать как в покое, так и в определенном положении, например лежа, или проявляться даже при незначительной физической нагрузке.

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