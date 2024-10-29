Названы неочевидные признаки заболеваний сердца

Врач Баркинхоева назвала одышку и отеки признаками заболеваний сердца

Неочевидные признаки заболеваний сердца могут быть весьма разнообразными, сообщила сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Ингушской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Республики Ингушетия Тамара Баркинхоева. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

В отличие от редких болезней и пороков многие болезни сердца проявляются схожими симптомами, отличающимися лишь по степени выраженности, отметила врач. Она также подчеркнула, что проблема с сердцем — это всегда проблема с кровообращением.

Специалист отнесла к симптомам, указывающим на проблемы с сердцем, одышку. Баркинхоева уточнила, что она может возникать как в покое, так и в определенном положении, например, лежа, или проявляться даже при незначительной физической нагрузке. Еще один признак — отеки, чаще всего в области нижних конечностей, которые могут нарастать к вечеру. Другой сигнал — быстрая утомляемость. Если раньше человек легко справлялся с нагрузками, а теперь ощущает усталость даже от привычных дел — это повод для беспокойства, предупредила врач.

К этому списку можно добавить и боли в области сердца, которые могут проявляться как давящие ощущения после небольшой физической нагрузки или эмоциональных переживаний. Отсюда и старинное название стенокардии — "грудная жаба", которая "душит" человека, сопровождая его чувством тревоги, страхом смерти или паникой Тамара Баркинхоева сосудистый хирург

Тревожным симптомом, по словам сосудистого хирурга, является и изменение цвета кожи после небольшой нагрузки, проявляющееся как посинение или побледнение. «Если у человека наблюдаются эпизоды головокружения или даже кратковременной потери сознания, это определенно является поводом для серьезного медицинского обследования, включая консультацию кардиолога», — заключила она.

Ранее врач общей практики Александр Мясников заявил, что обезжиренные продукты провоцируют проблемы с сердцем. Специалист добавил, что быстрые углеводы приводят к проблемам с инсулином, которые провоцируют повышение уровня сахара в крови.

