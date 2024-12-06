Захарова ответила на аннулирование визы на Мальту напоминанием о «битом Наполеошке»

Захарова про отказ в визе на ОБСЕ: хотите вредить нам — мы будем вас побеждать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа в визе на Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) приняла приглашение принять участие в открытии памятника победившему Наполеона Александру I в Екатеринбурге. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Совпадение? Знак судьбы и примета времени. Не хотите нормально общаться и работать, хотите вредить нам и гадить — мы будем вас побеждать», — отметила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала аннулирование визы на Мальту, отметив, что «могла бы тихо сидеть на стуле в зале заседаний и сочувственно сопереживать коматозному состоянию хельсинского заключительного акта», но напомнит про славу героев Отечественной войны и «битого Наполеошку».

Ранее МИД России заявил, что его официальному представителю аннулировали мальтийскую визу на заседание СМИД ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». Сама Захарова попыталась понять, почему была аннулирована виза, назвав в качестве возможных причин «магнитную бурю, астероид в Якутске или ретроградный Меркурий».