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НХЛ — регулярный чемпионат
22:04, 6 декабря 2024Спорт

Журова ответила Гашеку на слова о долге перед Украиной

Депутат Журова назвала слова Гашека о долге НХЛ перед Украиной русофобскими
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова ответила олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, заявившему о долге Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Украиной. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это уже совсем наезд. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супергипертрофированное русофобское настроение», — заявила Журова. Она посчитала, что международные федерации в состоянии самостоятельно решить, перед кем им отчитываться.

По мнению Гашека, НХЛ, WTA, ATP и ряд других организаций имеют большую долю влияния и несут ответственность за допуск россиян. «Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — заключил он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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