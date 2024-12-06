Журова ответила Гашеку на слова о долге перед Украиной

Депутат Журова назвала слова Гашека о долге НХЛ перед Украиной русофобскими

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова ответила олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, заявившему о долге Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Украиной. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это уже совсем наезд. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супергипертрофированное русофобское настроение», — заявила Журова. Она посчитала, что международные федерации в состоянии самостоятельно решить, перед кем им отчитываться.

По мнению Гашека, НХЛ, WTA, ATP и ряд других организаций имеют большую долю влияния и несут ответственность за допуск россиян. «Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — заключил он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.