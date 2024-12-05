Экс-хоккеист Гашек: НХЛ и ATP должны Украине миллиарды

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек уличил Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и некоторые другие спортивные организации в пропаганде в пользу России и заявил об их многомиллиардном долге перед Украиной.

Гашек принял участие в конференции, посвященной влиянию спорта на мировые события, в Киеве.

Мне представилась возможность рассказать в своем выступлении, насколько некоторые организации (НХЛ, WTA, ATP, федерации фехтования, бокса, борьбы и многие другие) вовлечены в пропаганду российской войны и российских преступлений на Украине (согласно позиции российских властей, конфликт на Украине — не война, а специальная военная операция, и преступления там не совершаются — прим. «Ленты.ру») Доминик Гашек олимпийский чемпион по хоккею

Хоккеист предложил создать программу, которая может «спасти тысячи жизней»

В своем аккаунте соцсети Х Гашек написал, что в ходе конференции предложил создать программу, которая может остановить конфликт на Украине и спасти тысячи жизней. «Я буду очень рад представить ее в любой точке мира при следующей возможности», — подчеркнул он.

Знаменитый хоккеист пояснил, что соревнования, проводимые этими международными организациями, несут ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней. «Поэтому эти соревнования должны принести Украине сотни миллиардов долларов. (...) Речь идет прежде всего о человеческих жизнях!» — заключил Гашек.

Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов

С начала специальной военной операции (СВО) Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России, а в октябре 2024 года заявил, что лига является рекламой СВО. «НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!» — писал Гашек.

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Экс-хоккеист пояснил, что это связано с присутствием в клубах НХЛ российских игроков. «Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны», — заявил Гашек.

В России назвали позицию Гашека непонятной и бесполезной

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя заявления Гашека, сказал, что в НХЛ работают прагматичные люди, которые подписывают контракты с россиянами из-за качества их игры. «Это сильные хоккеисты, которые создают культуру НХЛ. Гашек это чувствует и транслирует свою непонятную и бесполезную позицию», — посчитал депутат.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в свою очередь призвал не уделять внимание человеку, который занимается исключительно самопиаром. «Возможно, его слова возбудят каких-то шизофреников, но не адекватных людей», — сказал он.