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12:16, 5 декабря 2024Спорт

Гашек заявил о многомиллиардном долге НХЛ и ATP перед Украиной

Гашек заявил, что НХЛ и ATP должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек уличил Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России и заявил об их долге перед Украиной. Он высказался на своей странице в соцсети X.

По мнению Гашека, эти и ряд других организаций имеют большую долю влияния и несут ответственность. «Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — заключил он.

Перед стартом сезона в НХЛ Гашек сделал новое заявление о российских игроках. По словам олимпийского чемпиона, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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