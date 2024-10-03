В Госдуме ответили выступившему против участия россиян в НХЛ Гашеку

Депутат Свищев: Гашек транслирует бесполезную позицию, критикуя россиян в НХЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, выступившему с критикой участия российских игроков в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свищев заявил, что в НХЛ работают прагматичные люди, которые подписывают контракты с россиянами из-за качества их игры. «Это сильные хоккеисты, которые создают культуру НХЛ. Гашек это чувствует и транслирует свою непонятную и бесполезную позицию», — посчитал он.

Ранее Гашек выступил против участия россиян в НХЛ. По его мнению, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.