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19:42, 7 декабря 2024Спорт

Иностранный гимнаст-чемпион назвал преимущество соревнований без россиян

Армянский гимнаст Давтян заявил, что без россиян легче завоевывать высокие места
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже, армянский гимнаст Артур Давтян назвал преимущество соревнований без российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Иностранный спортсмен заявил, что без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях. «Конечно, обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остается ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие», — подчеркнул он.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

При этом отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх‑2024 выступила только батутистка Анжела Бладцева.

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