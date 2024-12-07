Марио Фернандес заявил, что не завершал и не планирует завершать карьеру

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес высказался о завершении карьеры. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок отметил, что не делал этого и не собирается делать. «Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение», — сказал Фернандес.

В июле 2024 года в «Зените» приняли решение расстаться с Фернандесом из-за его физического состояния. По мнению тренеров петербургской команды, оно не позволяло 34-летнему защитнику вернуться на прежний уровень.

До «Зенита» Фернандес выступал за ЦСКА, а также бразильские «Гремио» и «Интернасьонал». Он также забил пять мячей в 33 играх за сборную России.