Назван доход самого высокооплачиваемого судьи РПЛ в нынешнем сезоне

Самый высокооплачиваемый судья РПЛ заработал 3,2 млн руб. в сезоне-2024/2025

Назван доход Кирилла Левникова — самого высокооплачиваемого судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Рефери с момента старта чемпионата получил 3,2 миллиона рублей за обслуживание матчей. В этой сумме не учитываются ежемесячная зарплата в размере 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых арбитров делят двое рефери. Алексей Сухой и Артем Чистяков заработали по три миллиона рублей.

В мае были подсчитаны расходы на судейство в РПЛ в сезоне-2023/2024. За 30 туров было потрачено 129,4 миллиона рублей.