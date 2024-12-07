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15:05, 7 декабря 2024Наука и техника

Названы особенности ударившей по пункту ВСУ российской системы «Солнцепек»

Военный эксперт Дандыкин заявил о страхе ВСУ перед системой «Солнцепек»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» вызывает страх у Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности оружия, которым российские военные ударили по пункту дислокации украинских сил.

«Она на гусеничной платформе. [Когда] она стреляет, сначала создается вакуумный взрыв, который достигает противника, опорный пункт противника или технику. И на площади нескольких гектаров, если это полный залп, создается температура, скажем, до тысячи градусов, которая уничтожает живую силу и технику противника. Она стреляет до 6-7 километров, но сейчас есть системы, которые позволяют стрелять и до 15 километров. Это во многом облегчает действия экипажей, поэтому противник охотится за этими системами», — объяснил он.

Это оружие, которое в принципе не оставляет противнику шансов на выживание, это очевидно. Поэтому неслучайно у нас огнеметчики награждены высокими наградами, в том числе и званиями Героев Российской Федерации. Это то оружие, которого боится враг. В частности, сейчас усовершенствованная система «Тосочка» уже есть, она тоже применяется

Василий Дандыкинвоенный эксперт

7 декабря Минобороны сообщило, что российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Разлив под Донецком тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». Ведомство также опубликовало кадры атаки. В публикации говорится об уничтожении 45 украинских военнослужащих.

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