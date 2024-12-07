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08:40, 7 декабря 2024Спорт

Панарин вошел в десятку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в НХЛ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rich Graessle / Icon Sportswire / Global Look Press

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Итогом игры стала победа хозяев со счетом 4:2. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Россиянин был признан первой звездой матча с «Питтсбургом».

Теперь на его счету 813 очков результативности за карьеру в НХЛ, что позволило ему обойти Сергея Гончара (811 очков) и войти в десятку лучших российских нападающих в истории лиги. Лидером в данном рейтинге остается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 1575 очков.

Ранее 19-летний российский хоккеист клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков оформил ассистентский хет-трик в матче против «Флорида Пантерз». Все три паса Мичков сделал во втором периоде. Он стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период.

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