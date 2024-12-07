«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона

Госкорпорация «Роскосмос» показала снимок накрывшего Москву циклона

«Роскосмос» показал снимок циклона, который накрыл Москву. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

По информации «Роскосмоса», центральный регион России накрыл снегопад. Как сообщают синоптики, снежный покров в столице вырастет до девяти сантиметров.

6 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег засыпал почти всю Россию. Он уточнил, что без осадков остались только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В то же время на Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона, который в субботу должен накрыть семь муниципальных образований.