Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 7 декабря 2024Мир

Лавров заявил о помощи России сирийской армии

Министр иностранных дел Лавров: Россия помогает армии Сирии
Екатерина Ештокина

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии на фоне ситуации в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — уточнил политик, выступая на сессии Дохийского форума. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия помогает отразить атаки террористов. В то же время прогнозов по развитию событий в Сирии глава МИД России давать отказался.

Ранее в декабре Лавров призвал власти Сирии и оппозицию начать диалог. Глава российского МИД высказался после встречи с коллегами из Турции и Ирана в рамках форума в Дохе (Катар). Он указал, что позволять террористам захватывать земли в Сирии, как и использовать их в целях каких-либо стран, недопустимо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Солнцепеком» по пункту дислокации ВСУ. Какие потери понесла украинская армия?

      В Хомсе начались бои

      Глава правящей партии в Корее подал в отставку после провала импичмента

      Лавров заявил о помощи России сирийской армии

      Скачкам цен на газ нашли объяснение

      Лавров призвал власти Сирии и оппозицию начать диалог

      «Спартак» выиграл шестой матч подряд в РПЛ

      Сирия опровергла вывод своих войск из Дамаска

      Президент Южной Кореи избежал импичмента из-за недостаточного количества голосов

      Хинштейн назвал несправедливым решение по переселенцам из приграничных с Украиной районов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше