Лавров заявил о помощи России сирийской армии

Министр иностранных дел Лавров: Россия помогает армии Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии на фоне ситуации в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — уточнил политик, выступая на сессии Дохийского форума. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия помогает отразить атаки террористов. В то же время прогнозов по развитию событий в Сирии глава МИД России давать отказался.

Ранее в декабре Лавров призвал власти Сирии и оппозицию начать диалог. Глава российского МИД высказался после встречи с коллегами из Турции и Ирана в рамках форума в Дохе (Катар). Он указал, что позволять террористам захватывать земли в Сирии, как и использовать их в целях каких-либо стран, недопустимо.