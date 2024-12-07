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14:01, 7 декабря 2024Из жизни

Таксист напал на обладательницу титула «Мисс Россия»

Обладательница титула «Мисс Россия» Линникова сообщила о нападении таксиста
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала, что на нее напал водитель такси, после того как привез ее не туда. Ее слова приводит РЕН ТВ.

По словам Линниковой, она вызвала такси экономкласса и сразу заметила, что мужчина за рулем агрессивен. В конце поездки таксист остановился не там. Анна попросила довезти ее до нужного дома, но в ответ услышала: «Вываливайся».

Линникова пообещала написать на водителя жалобу, и тот разозлился. «Я вышла из машины, он сразу побежал за мной, хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию, они приехали, сказали, что нужно писать заявление», — рассказала она. Модель не стала подавать заявление, поскольку опаздывала на самолет, однако подчеркнула, что сделает это позже.

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После инцидента компания, в которой работает агрессивный таксист, заявила, что вернет Линниковой деньги за поездку.

Ранее сообщалось, что обладательницу титула «Мисс Россия-2015» Софью Никитчук заподозрили в том, что она пыталась контрабандой провезти в Россию ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Она объяснила отсутствие декларации тем, что это ее личные вещи.

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