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15:11, 7 декабря 2024Наука и техника

У ВСУ возникли трудности с британскими гаубицами М777

The National Interest: ВСУ столкнулись с износом и потерями гаубиц М777
Леонид Немов
Леонид Немов

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными трудностями при использовании британских гаубиц M777, поставленных Соединенными Штатами. Об этом пишет The National Interest.

Интенсивные боевые действия привели к износу стволов, а также нехватке боеприпасов для этого типа артиллерии. «Как бы хорошо M777 ни действовали для украинцев, их пушки сталкиваются с двойными демонами износа и боевых потерь», — говорится в публикации. У украинских войск закончились боеприпасы для полевых орудий, а стволы их орудий износились от постоянных обстрелов. Что касается последнего, то, по оценкам, треть украинских «тройных семерок» были уничтожены или серьезно повреждены.

Эти артиллерийские установки с калибром 155 миллиметров славятся высокой мобильностью, что позволяет их легко транспортировать и развертывать. Их также можно использовать для нанесения точных ударов на больших расстояниях, что вкупе повышает их выживаемость.

Киев получил 142 таких системы от США, и они стали важным элементом украинской артиллерии. Однако в условиях активных боевых действий поддерживать гаубицы в исправном состоянии оказалось крайне сложно, что ставит под сомнение их долгосрочную эффективность на поле боя.

Ранее издание Popular Mechanics, наоборот, раскритиковало гаубицы M777 за недостаточную мобильность по сравнению с самоходной гаубицей M109A7 Paladin, которая может сразу же отправиться в путь после выстрела. В случае «тройной семерки» подготовка к транспортировке занимает слишком много времени, что делает ее узявимой для ответного огня.

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