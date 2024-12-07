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11:26, 7 декабря 2024Россия

В России высказались о проблемах ЕС в согласовании новых санкций против Москвы

Сенатор Карасин назвал закономерными проблемы ЕС с санкциями против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Respiro / Shutterstock / Fotodom  

Трудности Евросоюза с одобрением новых пакетов антироссийских санкций были ожидаемы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о проблемах с согласованием очередных ограничительных мер против Москвы.

«Мне кажется, что все это закономерно, потому что предыдущие 14 пакетов хотя внешне и были поданы как очень эффективные, но на самом деле никакой особой роли в ущемлении России, ее экономики, представителей не сыграли. А сейчас тем более: процесс расхождения по принципиальным позициям внутри Европейского союза углубился. Это касается не только чисто внешних проявлений — санкционных, экономических и так далее, он углубился в принципиальном плане. Многие из европейских политиков и руководителей задают себе вопросы: зачем все это надо? Куда идет вся эта политика Евросоюза? Куда она ведет? Не ведет ли она к катастрофе общеевропейской и даже общемировой? Именно поэтому трудности нарастают, и они будут нарастать дальше», — сказал сенатор.

Вполне очевидно, что санкционное давление приводит к прямо противоположным результатам и порождает конфронтацию и взаимную неприязнь тех, кто вводит санкции, и тех, кто должен якобы от этих санкций страдать или переживать. Этот процесс будет нарастать

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, представители стран Евросоюза не смогли договориться об условиях 15-го пакета антироссийских санкций. Двое участников выступили против части предложенных параметров.

Позже источники Politico сообщили, что заблокировали решение Литва и Латвия. Им не понравилась идея продлевать положение, которое позволяет западным компаниям работать на российском рынке.

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