В Винницкой области Украины прозвучали взрывы

В Могилеве-Подольском на Украине произошли взрывы

В городе Могилеве-Подольском Винницкой области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский канал ТСН в Telegram.

Детали случившегося не приводятся.

Известно, что на территории Винницкой области и других регионов страны объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удары по расположению украинских войск в Винницкой области Украины. Он также сообщил, что российские военные нанесли удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины в Черниговской области.