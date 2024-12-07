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02:40, 7 декабря 2024Бывший СССР

В Винницкой области Украины прозвучали взрывы

В Могилеве-Подольском на Украине произошли взрывы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В городе Могилеве-Подольском Винницкой области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский канал ТСН в Telegram.

Детали случившегося не приводятся.

Известно, что на территории Винницкой области и других регионов страны объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удары по расположению украинских войск в Винницкой области Украины. Он также сообщил, что российские военные нанесли удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

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