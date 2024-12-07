На границе Абхазии и России возобновили пропуск автомобилей с мандаринами

Ввоз мандаринов из Абхазии в Россию возобновился. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, пишет ТАСС.

Он объяснил, что 6 декабря на границе образовалась пробка более чем из 20 машин с цитрусовыми. Она возникла, поскольку российские санитарные службы нашли в нескольких поставках западного цветочного трипса — опасного вредителя. Эти цитрусовые были возвращены, и пропуск большегрузных машин продолжился.

«Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть», — заявил Джопуа.

Ранее экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод отметил, что мандарины в России в декабре могут подорожать из-за издержек с поставками. По его словам, дефицита мандаринов ждать не стоит, однако перенастройка логистических путей скажется на стоимости.