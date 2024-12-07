Елена Вяльбе назвала Александра Большунова спортсменом года в России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала спортсмена года в России. Ее слова приводит Sport24.

По мнению функционера, это трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, который в 2024-м, как и вся сборная России, не был допущен до международных соревнований. «Он выступал на всех этапах Кубка России, на Чемпионате России, на Спартакиаде и проиграл только две гонки. Это говорит о том, что он был в феерической форме», — заявила Вяльбе.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко признал проблемы с мотивацией у Большунова из-за отсутствия международных стартов. По его словам, это заметно в том числе по тренировочному процессу.

Большунов является трехкратным чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.