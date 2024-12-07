Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:13, 7 декабря 2024Мир

Захарова высмеяла заявление МИД Норвегии по Украине

Захарова высмеяла МИД Норвегии за заявление по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде по Украине. Свою позицию она высказала в личном Telegram-канале.

Дипломат отреагировала на высказывание Эйде, будто Россия нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН о суверенном равенстве и уважении территориальной целостности государств. «У меня один вопрос к правительству Норвегии: где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие НАТОвцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году?», — написала она.

Захарова предложила Эйде выбрать один из трех вариантов ответа: «Забыли»; «Не знаем»; «Там же, где и Устав ООН, — в забвении».

Ранее Эйде, комментируя выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Запад помочь Киеву победить в конфликте. «Украина должна выиграть и выиграет эту войну», — заявил он. После этого Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении «остатков» Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное требование Трампа к России в обмен на мир с Украиной

      Захарова высмеяла заявление МИД Норвегии по Украине

      Словакия сократит помощь украинским беженцам

      Захарова ответила на слова норвежского министра о победе Украины

      Индия открестилась от проекта единой валюты БРИКС

      Белый дом отказался раскрывать реакцию Байдена на возможное решение Трампа по Украине

      Костин назвал сроки снижения ключевой ставки в России

      Названа предварительная версия конфликта в краснодарской школе

      На Украине порассуждали о «золотой ссылке» Зеленского в Лондон

      На Западе сообщили о планах украинских подростков бежать из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше