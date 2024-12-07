Захарова высмеяла заявление МИД Норвегии по Украине

Захарова высмеяла МИД Норвегии за заявление по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде по Украине. Свою позицию она высказала в личном Telegram-канале.

Дипломат отреагировала на высказывание Эйде, будто Россия нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН о суверенном равенстве и уважении территориальной целостности государств. «У меня один вопрос к правительству Норвегии: где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие НАТОвцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году?», — написала она.

Захарова предложила Эйде выбрать один из трех вариантов ответа: «Забыли»; «Не знаем»; «Там же, где и Устав ООН, — в забвении».

Ранее Эйде, комментируя выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Запад помочь Киеву победить в конфликте. «Украина должна выиграть и выиграет эту войну», — заявил он. После этого Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении «остатков» Украины.