Бывший тренер сборной России прокомментировал информацию об обнаружении у него рака

Тренер Борис Игнатьев заявил, что его не оповещали о диагностированном раке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ТАСС информацию о том, что у него обнаружен рак.

Специалист призвал не торопиться, отметив, что его никто не оповещал об онкологическом заболевании. «В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать "караул", но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», — добавил тренер.

Об обнаружении у Игнатьева рака ранее сообщил Telegram-канал Shot. Уточнялось, что врачи диагностировали у тренера новообразование в желудке.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Он также работал в киевском «Динамо» и нескольких российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.