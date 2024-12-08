Стало известно об обнаружении рака у бывшего тренера сборной России по футболу

Shot: бывшему тренеру сборной России по футболу Игнатьеву диагностировали рак

Бывшему главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву диагностировали рак. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, специалист обратился к медикам с жалобами на сильную одышку и боли. Врачи выявили у тренера новообразование в желудке. Кроме того, у 84-летнего Игнатьева серьезные проблемы с сердцем. Ему назначили терапию из-за кардиомиопатии.

В марте Игнатьев пожаловался на смешную пенсию. Он отметил, что ему помогают накопленные сбережения.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Он также работал в киевском «Динамо» и нескольких российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.