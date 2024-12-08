Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Фулхэм
Сегодня
17:00 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|15-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|15-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ — регулярный чемпионат
Наполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|15-й тур
Ванкувер Кэнакс
Завтра
00:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
10:46, 8 декабря 2024Спорт

Стало известно об обнаружении рака у бывшего тренера сборной России по футболу

Shot: бывшему тренеру сборной России по футболу Игнатьеву диагностировали рак
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Борис Игнатьев

Борис Игнатьев. Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Бывшему главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву диагностировали рак. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, специалист обратился к медикам с жалобами на сильную одышку и боли. Врачи выявили у тренера новообразование в желудке. Кроме того, у 84-летнего Игнатьева серьезные проблемы с сердцем. Ему назначили терапию из-за кардиомиопатии.

В марте Игнатьев пожаловался на смешную пенсию. Он отметил, что ему помогают накопленные сбережения.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Он также работал в киевском «Динамо» и нескольких российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Боевики заявили по гостелевидению о свержении Асада

      Стало известно о планах Асада приехать в Москву

      В России отреагировали на происходящие в Сирии события

      В ЯНАО начали проверку по факту массового отравления детей

      Стало известно о возможной гибели Асада в авиакатастрофе

      Не менее семи россиян захотели зарегистрировать товарный знак «Орешник»

      Раскрыта информация о сотрудниках российского посольства в Сирии

      В МИД России отреагировали на ноту Стокгольма из-за забросанного краской посольства

      Путин поздравил Фрейндлих с 90-летием

      Раскрыта стоимость подаренного Сердюковым помолвочного кольца Бородиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше