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11:43, 8 декабря 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала упражнения для устранения дряблости рук

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер и преподаватель по хатха-йоге Валерия Бура назвала упражнения, которые помогут устранить дряблость рук. Об этом сообщает Sport24.

Специалист рекомендовала обратить внимание на классические отжимания. «Исходное положение — лежа на животе, руки расположены немного шире плеч, пальцы направлены вперед. Опустите грудную клетку к полу, сгибая локти под углом 90 градусов. Затем, напрягая мышцы груди и плеч, оттолкнитесь от пола до полного выпрямления рук», — рассказала Бура.

Тренер добавила, что также можно отжиматься с узкой постановкой рук. «В этом случае расположите руки близко друг к другу, прямо под плечами или даже чуть ближе. Локти при отжиманиях должны двигаться вдоль тела, а не разводиться в стороны», — отметила Бура.

Кроме того, специалист посоветовала подключить дополнительные силовые тренировки с кардионагрузкой (бег, скакалка или ходьба) для общего снижения процента жира. «Добавляйте кардио в своем графике три-четыре раза в неделю по 20-30 минут», — заявила Бура.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Для начала тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.

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