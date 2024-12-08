Назван способ избавиться от свисающего живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Ее слова приводит Men Today.

Для начала тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам. Следующим упражнением станет русский твист с ногами на весу. Для его выполнения необходимо сесть, отклонив спину назад, а ноги согнуть в коленях и поднять. Далее следует повернуть корпус вправо и коснуться кистями пола на той же стороне.

Следом Ротач посоветовала делать динамическую боковую планку и сведения-разведения ног на весу. Последним упражнением станет складка со сгибанием ног к животу. Для ее выполнения нужно сесть на пол, убрав руки назад, вытянув ноги и слегка оторвав их от пола. Затем необходимо притянуть бедра к животу, согнув колени, после чего плавно распрямиться, но не опускать ноги на пол.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.