ФСБ опубликовала кадры задержания террористов в Дагестане

ФСБ опубликовала кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане

Управление ФСБ по Дагестану опубликовало видео задержания в республике 12 членов законспирированной ячейки, которые планировали совершить крупный теракт.

Вечером 7 декабря стало известно, что в Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших крупный теракт. В ходе допроса подозреваемые признали вину. Решается вопрос об аресте фигурантов.

Помимо этого, правоохранители изъяли у задержанных в Дагестане террористов оружие, боеприпасы, тонну аммиачной селитры и два самодельных взрывных устройства (СВУ).