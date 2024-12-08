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01:37, 8 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ опубликовала кадры задержания террористов в Дагестане

ФСБ опубликовала кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Управление ФСБ по Дагестану опубликовало видео задержания в республике 12 членов законспирированной ячейки, которые планировали совершить крупный теракт.

Вечером 7 декабря стало известно, что в Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших крупный теракт. В ходе допроса подозреваемые признали вину. Решается вопрос об аресте фигурантов.

Помимо этого, правоохранители изъяли у задержанных в Дагестане террористов оружие, боеприпасы, тонну аммиачной селитры и два самодельных взрывных устройства (СВУ).

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