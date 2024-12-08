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05:36, 8 декабря 2024Наука и техника

Полковник рассказал о российском дроне «Князь Вандал»

Полковник Кошкин: дрон «Князь Вандал» эффективнее за счет оптоволокна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Князь Вандал Новгородский» или «КВН» первым из отечественных FPV-беспилотников с оптоволоконной связью дошел до эксплуатации, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Характеристики оружия, массово уничтожающего боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, он описал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, «Князь Вандал» представляет собой новый тип беспилотника. Это черный цилиндр и катушка оптоволоконного кабеля, которая позволяет им управлять.

«Управление по оптоволоконному кабелю дает ряд преимуществ, повышает качество аппарата, так как он не подвергается воздействию со стороны средств [радиоэлектронной борьбы] РЭБ, которые борются с беспилотниками. Вообще, сейчас идет борьба между радио и кабелем. Последний эффективнее, если присутствуют массово средства РЭБ, иначе дроны все просто гасят в режиме управления, и невозможно ими управлять», — поделился Кошкин.

Ранее в приграничных районах Курской области сняли на видео массовое уничтожение российским дроном «Князь Вандал» украинской бронетехники, в том числе по американских БМП Bradley.

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