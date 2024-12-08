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17:57, 8 декабря 2024Спорт

McLaren впервые с 1998 года выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

Команда McLaren впервые с 1998 года выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darko Bandic / Reuters

McLaren выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1» в сезоне 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда завоевала трофей впервые с 1998 года. Это произошло благодаря пилоту McLaren британцу Ландо Норрису, который одержал победу на заключительном этапе Гран-при сезона в Абу-Даби (ОАЭ). Также за команду выступает австралиец Оскар Пиастри.

Чемпионом «Формулы-1» в 2024 году стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Он стал лучшим гонщиком мира четвертый раз подряд.

Рекордсменами по числу побед в «Формуле-1» являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Они завоевывали титул по семь раз.

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