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09:45, 8 декабря 2024Мир

МИД сообщил об атаках на российское посольство в Швеции

МИД: российское посольство в Стокгольме неоднократно атаковали дроны с краской
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Российское посольство в Стокгольме (Швеция) неоднократно атаковали дроны с краской. Об этом МИД России сообщил РИА Новости.

«Российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии», — заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что 29 ноября на территорию посольства России в Швеции сбросили краску с дрона, что стало десятым актом вандализма за 2024 год. «Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии», — заметили в МИД.

28 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве.

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