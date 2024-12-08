МИД сообщил об атаках на российское посольство в Швеции

МИД: российское посольство в Стокгольме неоднократно атаковали дроны с краской

Российское посольство в Стокгольме (Швеция) неоднократно атаковали дроны с краской. Об этом МИД России сообщил РИА Новости.

«Российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии», — заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что 29 ноября на территорию посольства России в Швеции сбросили краску с дрона, что стало десятым актом вандализма за 2024 год. «Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии», — заметили в МИД.

28 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве.