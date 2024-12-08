На Украине демонтировали памятник-танк «Иосиф Сталин» при въезде в Павлодар

На Украине демонтировали памятник-танк, который стоял при въезде в город Павлодар. О сносе сообщается в Telegram-канале интернет-издания «Страна.ua».

Памятник представлял собой тяжелый танк ИС-2 весом в 50 тонн, который стоял на постаменте. Создателем этой машины был уроженец Павлодара, конструктор Жозеф Котин. Отмечается, что для сноса памятника использовали специальный кран, который пришлось перевозить из Днепра. Куда в итоге отвезут демонтированную военную технику, пока неизвестно.

Ранее издание «Общественное» сообщило о планах украинских властей снести памятники в честь победы Российской империи в Полтавской битве над Швецией в 1709 году. Отмечалось, что речь идет о монументе Славы, памятнике защитникам Полтавы и памятнике на месте отдыха Петра I. Вопрос сноса этих объектов в рамках «политики дерусификации» рассматривался на закрытом заседании комитета Верховной Рады по информационной политике.

За последнее время на Украине снесли ряд памятников, связанных с русской культурой и наукой. В конце ноября власти Кривого Рога Днепропетровской области, в частности, демонтировали монумент, посвященный писателю Льву Толстому. До этого в Полтавской области снесли бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина.

Закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Согласно его основным положениям, с этого периода в стране запрещено использовать советскую символику. Закон также осуждает коммунистический режим СССР и призывает открывать имеющиеся в стране архивы советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, а также демонтируются памятники различным деятелям СССР.