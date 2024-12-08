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17:12, 8 декабря 2024Мир

Пожар во дворце Асада потушили

ТАСС: возгорание во дворце Асада потушено
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Omar Sanadiki / AP

Возникший во дворце ранее сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада пожар представлял собой небольшое возгорание, которое уже потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Никакого масштабного пожара в резиденции Асада не было и нет. Горели какие-то вещи в одном из залов, быстро потушили», — сказал собеседник.

По данным AFP, дворец Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления.

Ранее в социальной сети X были опубликованы кадры разграбленного дворца Асада.

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