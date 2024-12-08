Пожар во дворце Асада потушили

Возникший во дворце ранее сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада пожар представлял собой небольшое возгорание, которое уже потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Никакого масштабного пожара в резиденции Асада не было и нет. Горели какие-то вещи в одном из залов, быстро потушили», — сказал собеседник.
По данным AFP, дворец Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления.
Ранее в социальной сети X были опубликованы кадры разграбленного дворца Асада.