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12:54, 8 декабря 2024Мир

Раскрыто возможное местонахождение Асада после пропажи его самолета

Политик аль-Атум: Асад может находиться на российской авиабазе Хмеймим
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Президент Сирии Башар Асад после бегства из Дамаска может находиться на российской авиабазе Хмеймим в северо-восточной части страны, утверждает иорданский политик Набиль аль-Атум. Его слова передает Azaz News Network в своем канале в Telegram.

По его словам, сирийский лидер смог благополучно добраться до российского военного объекта. Кроме того, аль-Атум сказал, что сейчас якобы ведутся переговоры с Москвой о мирной эвакуации главы государства за пределы арабской республики.

Ранее стало известно, что Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и вылетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет пропал с радаров.

При этом агентство Reuters допускало, что с высокой вероятностью самолет Асада был сбит силами боевиков.

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