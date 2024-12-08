Раскрыто возможное местонахождение Асада после пропажи его самолета

Политик аль-Атум: Асад может находиться на российской авиабазе Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад после бегства из Дамаска может находиться на российской авиабазе Хмеймим в северо-восточной части страны, утверждает иорданский политик Набиль аль-Атум. Его слова передает Azaz News Network в своем канале в Telegram.

По его словам, сирийский лидер смог благополучно добраться до российского военного объекта. Кроме того, аль-Атум сказал, что сейчас якобы ведутся переговоры с Москвой о мирной эвакуации главы государства за пределы арабской республики.

Ранее стало известно, что Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и вылетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву. По данным сервиса Flightradar 24, через некоторое время после вылета самолет пропал с радаров.

При этом агентство Reuters допускало, что с высокой вероятностью самолет Асада был сбит силами боевиков.