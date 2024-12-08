Ребенок нашел неандертальское орудие

Live Science: в Англии шестилетний ребенок нашел неандертальский ручной топор

В Великобритании шестилетний ребенок нашел на берегу моря в Сассексе камень, оказавшийся неандертальским ручным топором. Об этом сообщил портал Live Science.

Отмечается, что возраст орудия достигает около 50 тысяч лет. Находку мальчика идентифицировали археологи музея города Уэртинг. Они получили снимки и описание предмета по электронной почте от родителей ребенка.

По словам специалистов, неандертальские ручные топоры представляли собой относительно небольшие фрагменты кремня, заточенные с обоих концов. Они использовались для дробления костей добычи.

В апреле сообщалось, что в Польше кладоискатель-любитель сделал находку, которой больше шести тысяч лет. Древнюю реликвию обнаружил член местного историко-этнографического общества Ромуальд Ошцяк. Мужчина гулял с металлоискателем по лесу под городом Красностав, Люблинское воеводство, и нашел наконечник медного боевого топора.