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13:27, 8 декабря 2024Путешествия

Рейсы в Дамаск приостановили до 18 декабря

NOTAM: рейсы в Дамаск приостановили до 18 декабря
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Все авиарейсы в аэропорт столицы Сирии Дамаск приостановили до 18 декабря из-за боевых действий, следует из оповещения NOTAM. Об этом пишет РИА Новости.

«Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены с 8 декабря до 18 декабря», — отмечается в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что до 17 декабря также приостановлены полеты в Алеппо, являющийся вторым по величине городом страны.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.

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