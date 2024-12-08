NOTAM: рейсы в Дамаск приостановили до 18 декабря

Все авиарейсы в аэропорт столицы Сирии Дамаск приостановили до 18 декабря из-за боевых действий, следует из оповещения NOTAM. Об этом пишет РИА Новости.

«Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены с 8 декабря до 18 декабря», — отмечается в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что до 17 декабря также приостановлены полеты в Алеппо, являющийся вторым по величине городом страны.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.