Российские гимнасты начнут получать нейтральный статус для участия в турнирах

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что российские спортсмены начнут получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года», — рассказал Титов. Функционер добавил, что остаются вопросы по участию атлетов из «Динамо» и ЦСКА, но он надеется на смягчение позиции Международной федерации гимнастики (FIG) в этом направлении.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение федерации.

При этом отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх в Париже выступила только батутистка Анжела Бладцева.