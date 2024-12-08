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23:28, 8 декабря 2024Спорт

Российские гимнасты начнут получать нейтральный статус

Российские гимнасты начнут получать нейтральный статус для участия в турнирах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что российские спортсмены начнут получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года», — рассказал Титов. Функционер добавил, что остаются вопросы по участию атлетов из «Динамо» и ЦСКА, но он надеется на смягчение позиции Международной федерации гимнастики (FIG) в этом направлении.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение федерации.

При этом отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх в Париже выступила только батутистка Анжела Бладцева.

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