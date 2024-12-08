В Сирию прилетели российские военные самолеты

Транспортные самолеты Ан-124 Минобороны России прибыли на авиабазу Хмеймим

Не менее двух транспортных самолетов Ан-124 Минобороны России прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что воздушные суда, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, прилетели в сирийскую Латакию в воскресенье, 8 декабря.

Ранее в СМИ появились сообщения о подготовке к выводу российской авиации из Сирии. 8 декабря премьер-министр Арабской Республики Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством.