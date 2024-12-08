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18:22, 8 декабря 2024Мир

В Сирию прилетели российские военные самолеты

Транспортные самолеты Ан-124 Минобороны России прибыли на авиабазу Хмеймим
Алина Черненко

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Не менее двух транспортных самолетов Ан-124 Минобороны России прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что воздушные суда, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, прилетели в сирийскую Латакию в воскресенье, 8 декабря.

Ранее в СМИ появились сообщения о подготовке к выводу российской авиации из Сирии. 8 декабря премьер-министр Арабской Республики Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством.

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