Салливан: танки Abrams оказались не самыми полезными для ВСУ в боевых действиях

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, танки оказались не самой полезной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях. Салливан добавил, что данная оценка «в точности» сходится с позицией американских военных.

Ранее издание The National Interest написало, что российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции.

19 ноября Министерство обороны сообщало, что Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области. Также российские войска уничтожили американскую БМП Bradley, а также 16 единиц прочей бронетехники и три самоходные артиллерийские установки.