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20:03, 8 декабря 2024Мир

В Белом доме раскрыли план Байдена по Сирии

Белый дом: Байден получит последние данные по Сирии на совещании
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден проведет специальное совещание по Сирии, где получит последние данные по ситуации в арабской республике. Об этом заявили в Белом доме, передает агентство Reuters.

«Президент встретится утром с помощниками в сфере национальной безопасности, чтобы получить последнюю информацию о ситуации в Сирии», — отметили представители администрации американского лидера.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не должна участвовать в событиях, происходящих в Сирии, так как это не является американской войной.

При этом заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.

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