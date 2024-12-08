В Европе назвали падение режима Асада в Сирии историческим изменением

Фон дер Ляйен: смена власти в Сирии является историческим событием для региона

Смена власти в Сирии вкупе со свержением режима президента Башара Асада является историческим изменением для всего ближневосточного региона. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что приход к власти представителей оппозиционных сил откроет новые возможности для развития не только Сирии, но и всего Ближнего Востока. При этом смена власти в этом государстве может повлечь за собой и определенные риски. Что касается властей Евросоюза (ЕС), то они, по словам Фон дер Ляйен, будут готовы поддержать восстановление сирийского государства, которое «защищает все меньшинства».

Глава ЕК добавила, что европейские власти продолжают внимательно следить за развитием событий в Сирии и контактировать с региональными лидерами. Это необходимо, чтобы помочь государству сохранить национальное единство. «Это историческое изменение в регионе открывает возможности, но не лишено рисков», — резюмировала Фон дер Ляйен.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После взятия сирийской столицы боевиками Асад покинул ее и улетел на самолете в неизвестном направлении.

По словам члена политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анаса аль-Абды, после мятежа главе государства отказали в приеме несколько стран, включая Россию. Вскоре после этого сообщения стало известно о взятии под контроль боевиками города Джебла, расположенного вблизи авиабазы Хмеймим. В МИД заявили, что российские военные базы в Сирии переведены в режим повышенной боевой готовности.