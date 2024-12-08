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14:51, 8 декабря 2024Мир

В Госдуме оценили перспективы сотрудничества с захватившей власть в Сирии оппозицией

Депутат Затулин: захватившая сирийские города оппозиция была противником России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Захватившие власть в Сирии представители вооруженной оппозиции были противниками России на поле боя после начала гражданской войны в этой стране. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Его слова приводит «Радиоточка НСН».

На этом фоне, отметил депутат, вести конструктивное сотрудничество с вооруженной оппозицией в Сирии властям России будет трудно. Затулин также считает, что захватившие столицу государства боевики вряд ли будут заинтересованы в дальнейшем присутствии Вооруженных сил РФ на территории Сирии. «Я бы не питал каких-либо иллюзий (по поводу сотрудничества сирийской оппозиции с Россией — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал он.

Затулин связал политический кризис в Сирии в том числе с «сужением» возможностей российских властей и военных оказывать эффективную помощь представителям правительства во главе с президентом страны Башаром Асадом. «Факт остается фактом, чудес не бывает», — заключил он.

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что после вооруженного мятежа в Сирии российские военные на местных базах находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Угроз их безопасности пока нет, заверили в ведомстве. При этом до сих пор неизвестно, куда направился самолет с Асадом на борту, после того как президент покинул Дамаск. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда предположил, что после отказа ряда стран в приеме Асад мог отправиться в одно из африканских государств.

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