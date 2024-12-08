В Госдуме сочли неважным вопрос о местонахождении Асада

Депутат Чепа: неважно, где сейчас находится свергнутый президент Сирии Асад

Неважно, где сейчас находится свергнутый президент Сирии Башар Асад, гораздо важнее, чтобы ситуация в стране как-то удерживалась. Об этом изданию «Подъем» заявил первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

По мнению депутата, после свержения президента Сирию ждут непростые времена, поскольку на этой стране сходятся интересы сразу нескольких враждующих друг с другом сторон.

Чепа заявил, что ранее ситуацию в Сирии удерживала Россия.

«Я не знаю, где Асад находится. Ну, это не так важно. Ну, какая разница, где вот он находится: в Эмиратах, в России. Вот сейчас что-то влияет на это? Не это самый главный вопрос — где находится Асад», — сказал депутат.

Ранее со ссылкой на два сирийских источника агентство Reuters сообщило, что с очень высокой вероятностью Асад погиб в авиакатастрофе.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что президент Сирии сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.